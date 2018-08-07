Павлодарский нефтехимический завод приостановил работу

Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) приостановил работу на 15 суток. В отделе по связям с общественностью сообщили, что это запланированная остановка, необходимая для технического обслуживания, передают казахские СМИ.

"Остановка проводится согласно утверждённому Министерством энергетики Республики Казахстан графику планово-предупредительных работ ТОО "ПНХЗ", – информировали на ТОО "ПНХЗ".

До модернизации завод ежегодно останавливал работу для проведения ремонтов, в том числе капитальных, раз в год на 30-40 дней. С 2018 года график ремонтных циклов изменился. Сообщалось, что на длительный срок, необходимый для капремонтов, завод будет останавливаться раз в три года.

"Данный стандарт регламентирует применение двух типов ремонтов: текущего и капитального, цикличность которых предполагает два текущих остановочных ремонта продолжительностью 15-20 дней в течение двух лет и один капитальный длительностью от 35 до 40 дней на третий год пробега. Продолжительность текущего ремонта составляет 15-20 дней. Его проведение обусловлено технологическими нуждами предприятия. В течение этого времени на установках завода проводятся необходимые для их нормального функционирования работы: регенерация и замена катализаторов, ревизия лицензированного оборудования и другие процедуры", - пояснили на заводе.

На ТОО "ПНХЗ" заверили, что во время проведения остановочного ремонта в период с 5 по 20 августа завод будет производить отгрузку паспортной продукции, в соответствии с имеющимися на тот момент заявками, полученными от собственников нефтепродуктов.

Согласно официальной информации, в первом полугодии текущего года ТОО "Павлодарский нефтехимический завод» переработало 2,78 млн тонн сырья, что на 27,988 тыс. тонн превысило утвержденный Министерством энергетики план переработки. За это время произведено 793,8 тыс. тонн автобензина класса К4 (при плане 781,4 тыс. тонн), дизельного топлива К4 – 954,9 тыс. тонн (при плане 907,499 тыс. тонн), сжиженных газов – 177,7 тыс. тонн (при плане 164,8 тыс. тонн), мазута – 341,9 тыс. тонн (при плане 312,3 тыс. тонн), дорожного нефтяного битума – 154,6 тыс. тонн (при плане 148 тыс. тонн), авиационного топлива РТ – 6 тыс. тонн. Выполнение плана по переработке сырья составило 101%, глубина переработки – 76,84%, а выход светлых нефтепродуктов – 68,6%.

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