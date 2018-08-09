Снижена стоимость строительства одного из участков в рамках Евроазиатского нефтетранспортного коридора (Эксклюзив)

9 августа 2018 17:25 (UTC+04:00)

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