Petkim зарегистрировал рекордную прибыль

БАКУ /Trend/ - За второй квартал текущего года чистая прибыль нефтехимического холдинга Petkim (контрольный пакет акций принадлежит азербайджанской госкомпании SOCAR) составила 356 миллионов турецких лир.

Об этом пишут турецкие СМИ со ссылкой на сообщение Petkim.

Отмечается, что по сравнению с первым кварталом года чистая прибыль увеличилась на 183 процента.

Чистые продажи Petkim в апреле-июне 2018 года увеличились на 25 процентов, составив 2,3 миллиарда турецких лир.

Прибыль Petkim до вычета амортизации, процентов и налогов выросла на 80 процентов, составив 439 миллионов лир. Мощность предприятия за отчетный период использовалась на 96 процентов.

“Залогом успешных результатов стали проведенные нами удачные операции, плодотворное сотрудничество и инвестиции в технологии. В целом 2018 год является для нас поворотным. Нефтеперерабатывающий завод STAR, который приступит к деятельности в четвертом квартале 2018 года, будет полностью обеспечивать наши потребности в сырье», - цитируют СМИ гендиректора комплекса Petkim Анара Мамедова.

По его словам, в настоящий момент Petkim обеспечивает 20 процентов потребностей Турции в нефтехимической продукции.

Petkim производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции, четверть которой холдинг экспортирует. В состав комплекса входят 14 заводов, производящих 20 различных видов продукции. Производственная мощность Petkim составляет 3,6 миллиона тонн продукции в год.

Долевое участие акционеров в капитале комплекса следующее: SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. - 51 процент, 49 процентов акций находятся в свободном обращении на бирже.

Курс турецкой лиры на 10 августа составляет - 5,9362 TL/USD.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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