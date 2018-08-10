EWE о причинах возможной продажи активов в Турции (Эксклюзив)

10 августа 2018 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решение немецкой энергетической EWE о возможной продаже своих активов в Турции связано с оптимизацией деятельности компании.

Об этом в пятницу сообщили Trend в EWE.

На сегодня германский гигант представлен в Турции дочерней компанией EWE Turkey Holding,

«За последние 10 лет EWE создала ведущие в Турции ценные компании, которые могут самостоятельно управлять инвестициями. Тем не менее, мы регулярно анализируем, обеспечивают ли те или иные активы будущий устойчивый рост в определенных сферах. В этой связи было проведено рыночное исследование нашей деятельности в Турции, и выяснилось, что некоторые компании заинтересованы в приобретении данного бизнеса. Если серьезный покупатель хочет продолжить наш бизнес и предлагает приемлемую цену за него, мы можем продать свои активы в Турции», - отметили в EWE.

В то же время в компании не стали комментировать информацию о проведении переговоров с потенциальными покупателями.

Ранее Trend со ссылкой на турецкие СМИ сообщил, что EWE готовится уйти с энергетического рынка Турции и выставить на продажу свою долю в газораспределительных сетях "Бурсагаз" и "Кайсеригаз". Сообщалось, что руководство EWE Turkey Holding уже провело ряд встреч с потенциальными покупателями. Среди них называлась и азербайджанская госкомпания SOCAR.

Также отмечалось, что цена предлагаемой на продажу доли германской компании в газораспределительных предприятиях в Бурсе и Кайсери составляет 200-250 миллионов долларов. EWE в целом владеет 80 процентами акций предприятий "Бурсагаз" и "Кайсеригаз", остальные 10 процентов принадлежат «Чалык Энержи» и соответствующим муниципалитетам.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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