БАКУ /Trend/ - Германия заинтересована в развитии проекта «Южный газовый коридор», который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу, сказал журналистам представитель правительста Германии в преддверии визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в страны Южного Кавказа - Азербайджан, Грузию и Армению.

«Мы заинтересованы в строительстве альтернативных газопроводов в Европу через Турцию, которые обеспечат транспортировку каспийского газа. У нас есть значительный интерес к дальнейшему развитию «Южного газового коридора», - сказал представитель правительства.

По его словам, подключение европейских газовых сетей к трубопроводам TANAP и TAP является частью стратегии Евросоюза по диверсификации.

«Азербайджан является страной с высоким геополитическим значением для глобального энергоснабжения. Но при этом Берлин также открыт для импорта природного газа из других стран, таких как Туркменистан, Иран и Ирак»,- сказал представитель правительства.

Напомним, что 29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP..

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трансанатолийский трубопровод проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Али Гасымов)

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