Total о сроках получения первого газа с "Абшерон" (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Первый газ с месторождения "Абшерон" планируется получить в третьем квартале 2020 года. Об этом сообщили Trend во французской компании Total, которая является оператором разработки месторождения.

"Работы в рамках первой фазы разработки месторождения "Абшерон" продолжаются. Бурение первой оценочной скважины началось в феврале текущего года и его планируется завершить к середине 2019 года. Детальный инжиниринг начался в августе. Первый же газ с месторождения планируется получить в третьем квартале 2020 года", - сказали в компании.

В целом, как отметили в Total, первая фаза основана на так называемой "схеме раннего производства".

"Оценочная скважина связана с Нефтяными камнями посредством 35-километровой подводной линии. На Нефтяных камнях будет построена платформа, которая будет получать стоки с "Абшерон", производить их предварительную обработку, после чего они будут направляться на существующие предприятия. Что касается второй фазы, то схема ее разработки уже определена, но необходимо ориентироваться на данные, которые будут получены во время бурения первой разведочной скважины", - отметили в компании.

В Total также сообщили, что в настоящий момент продолжаются переговоры с азербайджанской госкомпанией SOCAR по месторождению "Умид-Бабек".

В 2016 году SOCAR и Total подписали рамочное соглашение об основных контрактных и коммерческих принципах, регулирующих программу первой фазы разработки месторождения "Абшерон".

На первом этапе разработка месторождения включает в себя бурение одной скважины на глубине моря 450 метров. В рамках первого этапа разработки "Абшерон" планируется добывать около 1,5 миллиарда кубометров газа и 700 тысяч тонн конденсата. На втором этапе планируется добыча до четырех миллиардов кубометров газа в год.

Согласно оценке специалистов Total, запасы месторождения "Абшерон" составляют 326 миллиардов кубометров газа и 108 миллионов тонн конденсата.

Совместная компания JOCAP, в которой 50 процентов принадлежат SOCAR, остальные 50 процентов акций - компании Total, являющейся оператором разработки месторождения "Абшерон".

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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