В Ашхабаде открылся международный форум в области электроэнергетики

АШХАБАД / Trend/ - В Ашхабаде в четверг открылась трехдневная выставка- конференция «Основные направления развития энергетической промышленности Туркменистана», говорится в сообщении организаторов - министерства энергетики и торгово-промышленной палаты Туркменистана.



Участники мероприятия, которое продолжится до 8 сентября включительно, будут проинформированы об инвестиционном климате и перспективах развития энергетического сектора Туркменистана.



В повестке дня - привлечение иностранных инвестиций, модернизация генерирующих и распределительных мощностей и энергосбережение в электроэнергетической отрасли.



В Туркменистане действует Концепция развития электроэнергетической отрасли в 2013-2020 годы, в соответствии с которой построено шесть новых электростанций в разных регионах страны.



На данном этапе туркменская электроэнергия экспортируется в Афганистан и Иран. Осуществляется реализация проекта строительства высоковольтной линии электропередачи напряжением 500 киловольт в направлении Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Ранее сообщалось, что общий объём производимой в Туркменистане электроэнергии к 2024 году планируется довести до 33 миллиардов киловатт/часов, что по сравнению с планами на 2018 год больше на 27,2 процента.

Согласно последним обнародованным данным, экспорт туркменской электроэнергии за одинадцать месяцев 2017 года составил 3 миллиарда 246 миллионов 737 тысяч киловатт/часов.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: )

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