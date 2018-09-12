Международное энергетическое агентство ожидает значительное увеличение добычи газа в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в течение предстоящих 20 лет ежегодная добыча газа в Азербайджане вырастет до 55 миллиардов кубометров газа.
Об этом в среду сказал журналистам находящийся в Баку исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.
"Мы прогнозируем, что в течение предстоящих 20 лет Азербайджан с существующих 18 миллиардов кубометров ежегодной добычи на 55 миллиардов", - сказал Бирол.
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