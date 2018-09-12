МЭА: "Южный газовый коридор" является одним из наиболее важных проектов по диверсификации источников энергоресурсов ЕС

12 сентября 2018 12:44 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Реализация проекта "Южный газовый коридор"(ЮГК) является важной как для Азербайджана, так и для Турции и Европы.

Об этом в среду сказал журналистам находящийся с визитом в Баку исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

"Для Европейского союза диверсификация источников энергоресурсов является стратегической задачей. ЮГК один из наиболее важных проектов в этом направлении. Я уверен, что проект будет завершен в срок, и с годами его мощность будет расти. Проект важен как для Азербайджана так и для Турции и Европейского союза", - сказал Бирол.

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