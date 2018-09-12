Международное энергетическое агентство о возможностях дальнейшего роста цен на нефть

12 сентября 2018 12:47 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Международное энергетическое агентство (МЭА) не исключает дальнейшего роста цен на нефть до конца года, заявил в среду журналистам находящийся с визитом в Баку исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.
По его словам, главными факторами останутся рост глобального спроса на нефть, упадок в нефтепромышленности Венесуэлы и ситуация на Ближнем Востоке.
"Если другие производители не решат увеличивать производство, мы можем прогнозировать продолжение тренда на рост до конца года", - сказал Бирол.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МЭА: "Южный газовый коридор" является одним из наиболее важных проектов по диверсификации источников энергоресурсов ЕС
Энергетика 12:44
Международное энергетическое агентство ожидает значительное увеличение добычи газа в Азербайджане
Энергетика 12:09
Цены на нефть изменяются разнонаправленно
Энергетика 7 сентября 11:07
Нефть дешевеет на опасениях замедления темпов глобального роста
Энергетика 6 сентября 11:05
Обнародована дата визита исполнительного директора Международного энергетического агентства в Азербайджан (Эксклюзив)
Энергетика 5 сентября 15:29
Цены на нефть снижаются
Энергетика 5 сентября 10:27
Лента новостей
Завтра в Баку сохранится умеренная погода
Общество 14:00
Более половины незаконных построек в Азербайджане расположены в столице
Бизнес 13:54
«Росгеология» и SOCAR ведут переговоры по проведению сейсморазведочных работ
Энергетика 13:50
Азербайджанский певец выступит на творческом вечере Ларисы Рубальской в Москве
Культура 13:48
Встреча с Чингизом Абдуллаевым вызвала большой интерес молодежи (ФОТО)
Культура 13:43
Костанайская область лидирует по уборке зерна в Казахстане
Бизнес 13:37
Интерес к акциям азербайджанских банков постепенно повышается - эксперт
Точка зрения 13:37
Юнкер предложил меры для борьбы с "манипулированием" в преддверии выборов
Европа 13:31
Чехия хочет увеличить импорт нефти из Азербайджана
Энергетика 13:28