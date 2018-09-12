ОПЕК снова понизила прогноз роста спроса на нефть

ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году на 20 тыс. баррелей в сутки - до 1,62 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе ОПЕК, передает ТАСС.

Прогноз организации по мировому спросу на нефть в 2019 году понижен также на 20 тыс. баррелей в сутки - до 1,41 млн баррелей в сутки.

Мировой спрос на нефть в 2019 году прогнозируется на уровне 100,23 млн баррелей в сутки, что на 30 тыс. баррелей в сутки ниже предыдущего прогноза, а уровень спроса в 2018 году понижен на 10 тыс. баррелей в сутки - до 98,82 млн баррелей в сутки.

ОПЕК также понизила прогноз предложения нефти в 2018 году от стран "не ОПЕК" на 60 тыс. баррелей - до 59,56 млн баррелей в сутки. Таким образом, рост предложения составит 2,02 млн баррелей в сутки, говорится в сентябрьском отчете ОПЕК.

Прогноз по спросу пересмотрен в связи с тем, что ОПЕК ожидает меньший рост спроса на нефть в Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

По оценкам организации, рост предложения нефти от стран "не ОПЕК" в 2019 году ускорится до 2,15 млн баррелей в сутки. В абсолютном выражении объем предложения нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2019 г. эксперты организации прогнозируют на уровне 61,71 млн баррелей.

Прогноз по предложению нефти от стран "не ОПЕК" на 2019 год пересмотрен из-за снижения добычи в Мексике и Норвегии, тогда как основной рост предложения обеспечат США, Бразилия, Канада.

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