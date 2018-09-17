Новак заявил, что Россия готова взаимодействовать с США по объему нефтедобычи

17 сентября 2018 17:17 (UTC+04:00)

Россия готова обсуждать возможность кооперации с США и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти для балансировки рынка, но этот вопрос не рассматривался на недавней встрече с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Риком Перри. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

"Я думаю, что в данном случае это зависит от коллег из Соединенных Штатов. Мы готовы с ними в этом плане взаимодействовать, но, как вы знаете, у них там позиция, что они по таким вопросам не участвуют, не работают. Нет, не обсуждается (такой вариант взаимодействия)", - сказал он.

По словам Новака, на состоявшейся на прошлой неделе в Москве его встрече с главой минэнерго США этот вопрос не затрагивался. "Мы обсуждали ситуацию на рынке и какая она сегодня, какие прогнозы", - сказал российский министр.

Новак и Перри обсудили на состоявшейся на минувшей неделе встрече пути сотрудничества Москвы и Вашингтона, направленного на обеспечение стабильности мировых энергетических рынков, отмечается в заявлении, которое было распространено Минэнерго США по итогам переговоров в Москве.

Лидеры обсудили на встрече пути, которые дадут возможность США и России - крупнейшим в мире производителям природного газа и ведущим производителям нефти - работать вместе, чтобы гарантировать стабильность международных энергетических рынков, их транспарентность и устойчивость в долгосрочной перспективе, отмечается в документе.

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