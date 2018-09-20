Ровнаг Абдуллаев: В рамках TAP завершены более 75% работ (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) завершены более 75 процентов работ, включая инженерные, строительные и работы по снабжению.

Об этом в интервью “Xalq qəzeti” сказал президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

"В начале 2020 года TAP будет присоединен к TANAP и в год будет поставляться 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа на европейские рынки. В рамках проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) завершены более 75 процентов работ, включая инженерные, строительные и работы по снабжению. Для обеспечения функциональности трубопровода в первой половине прошлого года в Греции (Кипои) и Албании (Фиери) было начато строительство двух компрессорных станций и работы продолжаются по графику", - сказал Ровнаг Абдуллаев.

Абдуллаев выразил уверенность в том, что проект TAP будет вскоре завершен и самый большой инфраструктурный проект Европы - "Южный газовый коридор", требующий 40 миллиардов долларов инвестиций, будет полностью реализован.

"Это историческое достижение даст нам возможность доставить богатые запасы газа Азербайджана самым коротким и безопасным путем на рынки Турции и Европы", - добавил он.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ поступил в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, AzTAP ("дочка" азербайджанской госнефтекомпании SOCAR) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

Отметим, что «Южный газовый коридор» (ЮГК) является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 16 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. В Турцию ежегодно будет поступать шесть миллиардов кубометров топлива, в Европу - 10 миллиардов кубометров.

29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта «Южный газовый коридор», а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия одной из составных частей ЮГК – Трансанатолийского трубопровода TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» уже пошел по первому сегменту «Южного газового коридора» - с расширенного для «Шах Дениз-2» Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ поступил на территорию Турции. В 2020 году, после ввода в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода, топливо будет доставляться на рынки Европы.

(Автор: Али Гасымов)

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