Трамп призвал ОПЕК немедленно снизить цены на нефть

20 сентября 2018 15:57 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) "сейчас же" снизить цены на нефть, назвав ее "монополией", передает РИА Новости.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не смогут долгое время находиться в безопасности без нас, и, тем не менее, они продолжают добиваться повышения цен на нефть. Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены!", — написал американский лидер в своем официальном Twitter-аккаунте.

Ранее Трамп уже обвинял картель в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Он также заявлял, что ОПЕК "манипулирует" рынком нефти и должна это прекратить.

В Алжире 23 сентября состоится встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где планируется обсудить общую ситуацию на рынке нефти и соблюдение странами своих обязательств до конца 2018 года, а также модель дальнейшего взаимодействия начиная с 2019 года. Как сообщало агентство Блумберг, на встрече будут присутствовать представители большинства из 25 стран ОПЕК+. При этом иранский министр не планирует визит, от страны приедет делегат ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нефть дешевеет после требования Трампа к ОПЕК снизить цены
Энергетика 16:23
Минкоммерции КНР: Курс юаня не станет инструментом торговой войны
Китай 15:53
Президент Южной Кореи надеется, что США возобновят переговоры с КНДР
Другие страны 15:29
Президент Южной Кореи везет Трампу новое послание от Ким Чен Ына
Другие страны 14:38
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
Энергетика 14:33
Госдеп: Азербайджан стал сильным партнером США по борьбе с терроризмом в 2017 году
Политика 12:56
Лента новостей
Азербайджан усиливает борьбу с злоупотреблением правилами ввоза товаров
Бизнес 17:23
Армения получит достойный ответ, если нарушит стабильность - азербайджанский депутат
Политика 17:23
В новом учебном году UNEC стартует высокими показателями качества (ФОТО)
Общество 17:17
Российский историк жестко раскритиковал идеологию армянского фашизма
Точка зрения 17:03
Узбекистан обеспечит регион керамической сантехникой за счёт иностранных инвестиций (Эксклюзив)
Бизнес 16:54
"Узбекские авиалинии" и Ассоциация воздушного транспорта Дубая обсудили сотрудничество
Туризм 16:49
Болгария проявляет большой интерес к реализуемым Азербайджаном глобальным проектам (ФОТО)
Политика 16:46
New Life Brass: трубачи из России приехали в Баку (ФОТО)
Культура 16:43
В ходе широкомасштабных учений ВС Азербайджана провели боевые стрельбы в дневное время (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 16:42