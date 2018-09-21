BP Azerbaijan о возможности экспорта газа с «Шафаг-Асиман» по ЮГК (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на блоке месторождений "Шафаг-Асиман" продолжаются работы по планированию поисково-разведовательной скважины.

Об этом сообщили Trend в компании BP Azerbaijan.

"В настоящее время на основе 3D сейсмических исследований, проведенных на блоке, продолжаются работы по планированию поисково-разведовательной скважины. О дальнейших планах мы сможем говорить после бурения первой скважины, в случае достижения успешных результатов, то есть, если будет разведано месторождение. Что касается проекта "Южный газовый коридор", то он обладает инфраструктурой регионального и даже мирового значения. Этот проект сможет транспортировать все предстоящие объемы газа с азербайджанских месторождений", - отметили в компании.

Контракт по "Шафаг-Асиман" был подписан между госкомпанией SOCAR и британской ВР в октябре 2010 года сроком на 30 лет. На первом этапе планируется бурение двух скважин. При необходимости на втором этапе будут пробурены еще две скважины. С переходом на эксплуатационную стадию стороны будут осуществлять в рамках проекта совместное операторство. Долевое распределение участия в контракте составляет 50 на 50 процентов.

Прогнозируемые запасы блока "Шафаг-Асиман" составляют 500 миллиардов кубометров газа и 65 миллионов тонн конденсата.

Блок расположен в 125 километрах к юго-востоку от Баку. На блоке ранее не проводились разведывательные работы. "Шафаг-Асиман" расположен на глубине моря в 650-800 метров с глубиной резервуара в семь тысяч метров.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

Напомним, что 29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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