Цена на нефть марки Brent впервые с 2014 года превысила $84 за баррель

1 октября 2018 20:58 (UTC+04:00)

Стоимость нефти марки Brent в понедельник превысила 84 доллара за баррель впервые с 10 ноября 2014 года, продолжая испытывать поддержку из-за опасений вокруг санкций США против Ирана, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 19.20 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,9%, до 84,3 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась при этом на 2,02%, до 74,75 доллара за баррель.

Ралли нефтяных цен связано с предстоящим вступлением в силу американских санкций против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.

"Цены на нефть продолжают рост на фоне приближения сроков введения эмбарго на иранскую нефть и связанных с ним рисков падения предложения "черного золота". Ситуация на рынке действительно выглядит довольно хрупкой, и любые проблемы у производителей, как, например, ухудшение ситуации в Венесуэле, приведут к усилению дефицита", - отмечает в своем обзоре глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.

Кроме того, трейдеры оценивают данные информационного управления министерства энергетики США, согласно которым Кувейт впервые за 25 лет почти прекратил экспорт нефти-сырца в Соединенные Штаты. По данным агентства Блумберг, Кувейт переориентировался с США на более привлекательный рынок Азии, который забирает до 80% экспорта эмирата.

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