Beicip Franlab поможет Узбекистану создать Национальную базу нефтегазовых данных

БАКУ /Trend/ - Французская нефтегазовая консалтинговая компания и поставщик решений в сфере ПО Beicip Franlab поможет «Узбекнефтегаз» создать Национальную базу нефтегазовых данных (НБД), где компания намерена участвовать в качестве независимого подрядчика для предоставления услуг по созданию базы данных и обучению специалистов, а также консультанта по коммерциализации данного проекта, сообщили в узбекской компании.

Об этом стало известно во время встречи исполняющего обязанности председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Бахрома Ашрафханова с генеральным директором компании Beicip-Franlab Жаном Буррусом в рамках подготовки к официальному визиту президента Узбекистана во Францию.

В рамках совместного сотрудничества рассматривается вопрос научного сопровождения геологоразведочных работ и изучения перспектив нефтегазоносности инвестиционных блоков с возможным привлечением французской стороны в качестве независимого аудитора и эксперта по ряду направлений.

В их числе оценка предложений ведущих нефтегазовых компаний по геологоразведочным работам и увеличению добычи углеводородов на территории Узбекистана; подготовка предложений по проектам разработки месторождений в Узбекистане.

Beicip Franlab специализируется в научном сопровождении геологических исследований, независимой оценке запасов, консультациях в разработке месторождений нефти и газа, решениях по оптимизации добычи и переработки углеводородов, а также в разработке соответствующего программного обеспечения для проведения геологических и геофизических исследований.

Компания функционирует в более 100 странах и имеет 9 международных подразделений (Москва, Париж, Алжир, Куала-Лумпур, Рио-де-Жанейро, Хьюстон, Вильяэрмоса, Абу-Даби, Кувейт и др.).

Отметим, что в январе-августе 2018 года торговый оборот между Узбекистаном и Францией составил 195,1 миллиона долларов, из которых 117,3 процента приходятся на экспорт из Узбекистана, а 77,8 – на импорт из Франции.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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