Стали известны имена участников Конгресса PRC Russia&CIS 2018 (ФОТО)

10 октября 2018 19:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Конгресс по нефтехимии и нефтепереработке: Россия и СНГ, известный так же, как PRC Russia&CIS 2018, соберет руководителей нефтегазовых и нефтехимических компаний в Москве, 26-27 ноября.

В конгрессе будут представлены следующие категории компаний:

- ВИНК ("Зарубежнефть", «КазМунайГаз», "Шелл Нефть", TUPRAS и др.)

- НПЗ/НХК (SvRichLTD, «Антипинский НПЗ», "НПЗ Брод", Московский НПЗ и др.)

- EPC/лицензиары (SICIM, Consolidated Contractors Company, KBR, Koch-Glitsch и др.)

- Проектные институты (Институт нефтехимических процессов им. акад. Ю.Г. Мамедалиева НАН Азербайджана, УзИнжиниринг, Институт проблем нефти и газа РАН и др.)

- Госструктуры РФ и стран СНГ.

Полный список с именами, должностями и названиями компаний доступен по запросу. Для этого нужно заполнить форму: https://goo.gl/YxcP3f

«Несмотря на все угрозы и вызовы индустрии, больше всего стоит бояться не перемен, а стагнации. Это в равной степени касается любого региона: Европы, России или Азии, - считает Кристина Сабирова, директор проекта – «Инвестиции в инновации требуют тщательного анализа рисков: необходимо смотреть на перспективные технологии, которые будут развиваться и не зайдут в тупик, обесценив вложения».

О повышении инвестиционной привлекательности, перспективных цифровых технологиях, глубокой переработке нефти и других актуальных вопросах пойдет речь на Конгрессе PRC Russia&CIS 2018.

«Мероприятие полезно для стран СНГ: компании собираются вместе, обсуждают различные решения. Рынок нестабилен, и нужно постоянно быть в курсе происходящего. Посещая такие мероприятия, компании получают возможность развиваться, расти. Это хороший способ делиться наработками и обсуждать возможности дальнейшего партнерства», - говорит Кянан Мирзоев, заместитель генерального менеджера - стратегия и развитие бизнеса, Petkim Petrochemical Holding of SOCAR Turkey.

Организатор конгресса – компания BGS Group, известная своими закрытыми конгрессами в Европе, среди которых AUTOMA Congress, Petrochemical and Refining Congress Europe, Exploration and Produсtion Offshore Congress Hub и другие.

Более подробную информацию о конгрессе можно получить на сайте: https://goo.gl/ZKQsTk

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR огласила сроки начала строительства нового нефтехимического комплекса в Турции
Энергетика 6 августа 16:51
Уточнены сроки принятия инвестрешения по новому нефтехимическому комплексу SOCAR в Турции
Энергетика 29 мая 14:56
Прибыль нефтяной и химической промышленности Китая выросла более чем на половину
Энергетика 7 февраля 18:58
В Казахстане существенно возрос объем инвестиций в нефтепереработку
Центральная Азия 8 ноября 2017 11:08
Один из крупнейших холдингов ОАЭ может инвестировать в Казахстан
Казахстан 14 октября 2017 12:49
Модернизация нефтеперерабатывающей отрасли Азербайджана повысит качество местного бензина - SOCAR
Энергетика 17 июля 2017 08:00
Лента новостей
СМИ назвали возможные время и место встречи Путина и Трампа
Россия 20:03
Выступление Президента Ильхама Алиева дает уверенность в том, что Азербайджан продолжит выбранный им верный путь - депутат
Политика 19:59
ООО «АтаТравел» приняло участие в мероприятии «Prime Travel Market 2018»
Туризм 19:45
Международный банк Азербайджана обновляется (ФОТО)
Бизнес 19:38
Каждый достигнутый успех - это наглядный показатель целенаправленной политики Президента Ильхама Алиева - эксперт
Политика 19:38
WesternUnion и Bank Respublika вводят цифровые инновации в Азербайджане
Бизнес 19:32
Число погибших из-за сильных дождей на Майорке выросло до 10
Европа 19:29
Религиозные общины Азербайджана получили автомобили (ФОТО)
Общество 19:20
В Microsoft сообщили об устранении ошибок в Windows 10, вызывавших удаление данных
В мире 19:06