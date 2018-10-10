Стали известны имена участников Конгресса PRC Russia&CIS 2018 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Конгресс по нефтехимии и нефтепереработке: Россия и СНГ, известный так же, как PRC Russia&CIS 2018, соберет руководителей нефтегазовых и нефтехимических компаний в Москве, 26-27 ноября.

В конгрессе будут представлены следующие категории компаний:

- ВИНК ("Зарубежнефть", «КазМунайГаз», "Шелл Нефть", TUPRAS и др.)

- НПЗ/НХК (SvRichLTD, «Антипинский НПЗ», "НПЗ Брод", Московский НПЗ и др.)

- EPC/лицензиары (SICIM, Consolidated Contractors Company, KBR, Koch-Glitsch и др.)

- Проектные институты (Институт нефтехимических процессов им. акад. Ю.Г. Мамедалиева НАН Азербайджана, УзИнжиниринг, Институт проблем нефти и газа РАН и др.)

- Госструктуры РФ и стран СНГ.

Полный список с именами, должностями и названиями компаний доступен по запросу. Для этого нужно заполнить форму: https://goo.gl/YxcP3f

«Несмотря на все угрозы и вызовы индустрии, больше всего стоит бояться не перемен, а стагнации. Это в равной степени касается любого региона: Европы, России или Азии, - считает Кристина Сабирова, директор проекта – «Инвестиции в инновации требуют тщательного анализа рисков: необходимо смотреть на перспективные технологии, которые будут развиваться и не зайдут в тупик, обесценив вложения».

О повышении инвестиционной привлекательности, перспективных цифровых технологиях, глубокой переработке нефти и других актуальных вопросах пойдет речь на Конгрессе PRC Russia&CIS 2018.

«Мероприятие полезно для стран СНГ: компании собираются вместе, обсуждают различные решения. Рынок нестабилен, и нужно постоянно быть в курсе происходящего. Посещая такие мероприятия, компании получают возможность развиваться, расти. Это хороший способ делиться наработками и обсуждать возможности дальнейшего партнерства», - говорит Кянан Мирзоев, заместитель генерального менеджера - стратегия и развитие бизнеса, Petkim Petrochemical Holding of SOCAR Turkey.

Организатор конгресса – компания BGS Group, известная своими закрытыми конгрессами в Европе, среди которых AUTOMA Congress, Petrochemical and Refining Congress Europe, Exploration and Produсtion Offshore Congress Hub и другие.

Более подробную информацию о конгрессе можно получить на сайте: https://goo.gl/ZKQsTk

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