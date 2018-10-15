Туркменистан и ЕС намерены активизировать взаимодействие в энергетической сфере

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в эти дни находилась с рабочим визитом в Брюсселе, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе поездки состоялась встреча с Марошем Шевчовичем, вице-президентом Европейской Комиссии по энергетическим вопросам, на которой обсуждались вопросы активизации взаимодействия Туркменистана с Европейским Союзом в энергетической сфере.

В рамках визита состоялась встреча с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, в ходе которой были затронуты вопросы региональной безопасности.

Делегация также была принята Матежом Законшеком, главой кабинета Европейского Комиссара по мобильности и транспорту. Были рассмотрены вопросы развития транспортно-транзитных маршрутов, которые могли бы соединить регион Центральной Азии со странами Европы.

"Отмечалось, что проводимая стратегия Туркменистана в этой сфере совпадает со стратегий Европейского Союза по взаимосвязи между Европой и Азией", - сказано в материале.

Напомним, что переговоры по доставке туркменского газа в Европу ведутся с с 2011 года. Южный газовый коридор, включающий и Транскаспийский проект, остается приоритетом для ЕС.

В мае 2015 года была подписана Ашхабадская декларация по энергетике, подписанная министрами энергетики Азербайджана, Турции, Туркменистана и Марошем Шефчовичем.

Проект прокладки 300-километрового газопровода по дну Каспия к берегам Азербайджана, как отмечали ранее заинтересованные стороны, является оптимальным для доставки туркменских ресурсов на европейский рынок. Далее туркменское топливо может попасть в Турцию, которая граничит с европейскими странами.

"Транскаспий" мог бы стать частью нескольких масштабных проектов, в том числе AGRI и TANAP, участниками которых являются Азербайджан и Турция.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.