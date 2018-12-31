Статус проектов "Южного газового коридора" на декабрь 2018 года

31 декабря 2018 14:09 (UTC+04:00)

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