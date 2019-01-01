SOCAR приступает к детальным исследованиям для участия на рынке газораспределения Болгарии

1 января 2019 21:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR приступает к детальным технико-экономическим исследованиям, с целью участия на рынке газораспределения Болгарии.

Об этом сказал Trend глава компании SOCAR Balkan Мурад Гейдаров.

"Мы внимательно изучаем концепцию Балканского газового хаба, разработанную совместно с правительством Болгарии и Еврокомиссией. Кроме того, после обращения премьер-министра Болгарии наша компания приступила к изучению технических и коммерческих предпосылок для нашего возможного присутствия на рынке газораспределения Болгарии. В настоящий момент мы приступаем к детальным технико-экономическим исследованиям, которые планируем завершить к концу второго квартала 2019 года", - сказал Гейдаров.

Что касается участия SOCAR Balkan в расширении газохралища "Чирен" в Болгарии, Гейдаров сказал, что компания участвовала в тендере по проведению 3D сейсмических исследований в газохранилище.

"Тендер завершен. По результатам тендера SOCAR Balkan заняла второе место и приостановила свое участие в этом проекте. Однако, для нас это был очень ценный опыт. Впервые наша компания участвовала в тендере на проведение технических работ в странах Евросоюза. Кроме того, мы смогли опередить некоторые европейские компании и заняли второе место, что само по себе неплохо для новичка на рынке технических услуг Евросоюза", - отметил глава компании SOCAR Balkan.

Напомним, что правительство Болгарии еще в 2015 году представило Азербайджану пакет проектов по энергетическому сотрудничеству. В частности, азербайджанской стороне предложено участвовать в строительстве АЗС, вложить инвестиции в строительство нефте- и газохранилищ, нефтеперерабатывающих заводов.

Отметим, что Болгария рассчитывает получать азербайджанский газ по IGB, газопроводу, который будет подключен к Трансадриатическому трубопроводу ТАР.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.

IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Украинское АО и SOCAR подписали контракт на поставку дизтоплива
Энергетика 29 декабря 2018 14:57
Оглашены объёмы поставок газа в Турцию по TANAP
Энергетика 28 декабря 2018 21:06
SOCAR приступила к производству наночастиц (ФОТО)
Энергетика 28 декабря 2018 14:29
НПЗ STAR огласил сроки выпуска первой продукции
Энергетика 28 декабря 2018 09:59
Gulf Drilling Azerbaijan огласила планы по бурению скважин на 2019 год
Энергетика 27 декабря 2018 14:31
В руководстве нефтехимического комплекса SOCAR в Турции вновь произошли изменения
Энергетика 26 декабря 2018 14:09
Лента новостей
Определена сумма взноса Азербайджана в бюджет ООН
Общество 20:54
Альбац покинет пост главного редактора The New Times
США 20:44
В Турции разбился учебный самолет, есть раненый
Турция 20:34
В Индии женщины выстроились в шеренгу длиной 620 км ради равенства
Другие страны 19:26
В США водитель чудом спасся от столкновения с поездом (ВИДЕО)
США 18:40
В Германии четыре человека пострадали при наезде автомобиля
Европа 18:26
Основные события 2018 года в Турции
Точка зрения 18:14
Умер индийский актер Кадер Кхан - СМИ
Другие страны 17:18
В Индии грузовик въехал в хижину, погибли семь человек
Другие страны 16:30