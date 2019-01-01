SOCAR приступает к детальным исследованиям для участия на рынке газораспределения Болгарии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR приступает к детальным технико-экономическим исследованиям, с целью участия на рынке газораспределения Болгарии.

Об этом сказал Trend глава компании SOCAR Balkan Мурад Гейдаров.

"Мы внимательно изучаем концепцию Балканского газового хаба, разработанную совместно с правительством Болгарии и Еврокомиссией. Кроме того, после обращения премьер-министра Болгарии наша компания приступила к изучению технических и коммерческих предпосылок для нашего возможного присутствия на рынке газораспределения Болгарии. В настоящий момент мы приступаем к детальным технико-экономическим исследованиям, которые планируем завершить к концу второго квартала 2019 года", - сказал Гейдаров.

Что касается участия SOCAR Balkan в расширении газохралища "Чирен" в Болгарии, Гейдаров сказал, что компания участвовала в тендере по проведению 3D сейсмических исследований в газохранилище.

"Тендер завершен. По результатам тендера SOCAR Balkan заняла второе место и приостановила свое участие в этом проекте. Однако, для нас это был очень ценный опыт. Впервые наша компания участвовала в тендере на проведение технических работ в странах Евросоюза. Кроме того, мы смогли опередить некоторые европейские компании и заняли второе место, что само по себе неплохо для новичка на рынке технических услуг Евросоюза", - отметил глава компании SOCAR Balkan.

Напомним, что правительство Болгарии еще в 2015 году представило Азербайджану пакет проектов по энергетическому сотрудничеству. В частности, азербайджанской стороне предложено участвовать в строительстве АЗС, вложить инвестиции в строительство нефте- и газохранилищ, нефтеперерабатывающих заводов.

Отметим, что Болгария рассчитывает получать азербайджанский газ по IGB, газопроводу, который будет подключен к Трансадриатическому трубопроводу ТАР.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.

IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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