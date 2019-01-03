Азербайджан играет ведущую роль в реализации Декларации о сотрудничестве ОПЕК - генсек (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет ведущую роль в реализации Декларации о сотрудничестве ОПЕК (предусматривающей сокращение добычи нефти), сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо.

«Мы благодарны за активную поддержку и большой вклад Азербайджана [в этот процесс], и надеемся, что наше сотрудничество будет расширяться», - сказал он.

Баркиндо напомнил, что дважды посещал Баку в прошлом году и встречался с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими высокопоставленными членами правительства.

«Я также хотел бы с огромной благодарностью и уважением вспомнить покойного [экс-министра энергетики] Натика Алиева, который был движущей силой в подготовке Декларации о сотрудничестве», - сказал генсек ОПЕК.

Отметим, что в начале декабря прошлого года страны-участницы соглашения ОПЕК+ приняли решение о сокращении совокупной добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года. Сокращение будет действовать в течение полугода. Страны ОПЕК сократят добычу на 800 тысяч баррелей, а страны, не входящие в ОПЕК - на 400 тысяч баррелей.

В рамках соглашения ОПЕК+ Азербайджан взял на себя обязательство снизить добычу нефти с января 2019 года на 20 тысяч баррелей, до 776 тысяч баррелей в день.

Ранее, в декабре 2016 года, Азербайджан и другие страны, не входящие в ОПЕК уже договаривались о сокращении добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Это соглашение было несколько раз продлено и действовало до конца 2018 года.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-ноябре 2018 года в стране было добыто нефти и газового конденсата на 35,47 миллиона тонн, что на 0,1 процента больше показателя 11 месяцев прошлого года.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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