ОПЕК: В 2019 году предложение на нефтяном рынке будет расти быстрее спроса (Эксклюзив)

3 января 2019 16:41 (UTC+04:00)

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