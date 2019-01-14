Министерская встреча ОПЕК+ пройдет 17-18 апреля

ОПЕК+ планирует провести министерскую встречу 17-18 апреля 2019 года в Вене, сказал журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, передает Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщалось ранее, на ней условия сделки ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки могут быть актуализированы. Ближайшее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в Баку 17-18 марта.

ОПЕК также на технической встрече 7-8 февраля обсудит проект бессрочной хартии о сотрудничестве, консультации со странами вне ОПЕК продолжатся 18-19 февраля.

Решение о том, чтобы сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки, страны ОПЕК+ приняли на встрече в Вене 7 декабря. Оно будет действовать в течение полугода. Однако с учетом быстро меняющихся внешних факторов было решено оценить условия сделки на внеочередной встрече в апреле.

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