Азербайджан отказался от приобретения турецких активов немецкой EWE

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR отказалась инвестировать в турецкие активы немецкой энергетической компании EWE, сообщили в пятницу Trend в SOCAR.

«Мы решили не инвестировать в эти активы, что, однако не исключает того, что мы будем рассматривать возможность приобретения активов в Турции и в других странах», - сказали в компании.

Отметим, что ранее турецкие СМИ сообщали, что SOCAR может завершить покупку турецких активов EWE в первом квартале 2019 года. Речь шла о доле в четырех компаниях - Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji и Enervis – которые принадлежат EWE Turkey Holding.

В EWE ранее сообщили Trend, что решение о возможной продаже своих активов в Турции связано с оптимизацией деятельности компании.

В Турции SOCAR представлена дочерней компанией SOCAR Turkey Energy, которая до сегодняшнего дня инвестировала в экономику Турции свыше 14 миллиардов долларов. Штат сотрудников компании в Турции составляет пять тысяч человек, а ежегодный экспортный потенциал достигает трех миллиардов долларов. В числе текущих активов SOCAR в Турции – нефтехимический комплекс Petkim, нефтеперерабатывающий завод STAR, Petlim.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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