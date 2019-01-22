Азербайджан планирует увеличить транспортировку газа посредством TANAP в 2019 году

22 января 2019 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан планирует увеличить транспортировку природного газа посредством Трансанатолийского газопровода (TANAP) до 2 миллиардов кубометров в 2019 году.

Об этом сказал во вторник Trend глава по связям с общественностью азербайджанской госкомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Кроме того, он сообщил, что общая реализация проекта TANAP приближается к 99 процентам.

Отметим, что TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Отметим, что по итогам 2018 года объем поставленного газа через TANAP составил до 1 миллиарда кубических метров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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