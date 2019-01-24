Китай захватил более 70% зарубежного рынка гидроэнергетического строительства

Доля китайских предприятий на зарубежном рынке по гидроэнергетическому строительству составила более 70 процентов. Как передает Trend, об этом сообщил сайт «Хуаньцюван» со ссылкой на главного инженера компании China Energy Engineering Corporation Хэ Цзяньшэна.

За 40 лет проведения в Китае политики реформ и открытости китайская гидроэнергетика получила значительное развитие по масштабу и технологиям. По состоянию на конец 2018 года, общая установленная мощность электростанций в Китае достигла около 350 миллионов ГВт, годовой объем выработки электроэнергии составил 1,2 триллиона кВт/ч.

В последние годы китайские предприятия постепенно завоевывали мировой рынок гидроэнергетического строительства, где Китай уже стал одной из конкурентоспособных стран в мире в области гидроэнергетики. Благодаря преимуществам в сферах технологий, кадров и капитала, китайские предприятия захватили более 70 процента зарубежного рынка гидроэнергетического строительства, развернули деятельность в свыше 140 странах и регионах. Число ГЭС, построенных китайскими предприятиями за границей, достигло 320, а общая установленная мощность составила около 81 миллиона ГВт.

Кроме того, развитие китайской гидроэнергетики способствует выходу китайского капитала за рубеж. Согласно предварительным подсчетам, Китай инвестировал свыше 200 миллиарда юаней в гидроэнергетические проекты в более, чем 40 странах и регионах, расположенных вдоль «Одного пояса, одного пути».

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