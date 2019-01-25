Азербайджанская нефть 24 января подорожала

25 января 2019 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в четверг составила 62,84 доллара за баррель, что на 0,1 доллара больше показателя среды, сообщил Trend в пятницу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 24 января составила 61,98 доллара за баррель, что на 0,07 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 59,33 доллара за баррель, что на 0,04 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 24 января составила 61,12 доллара за баррель, что на 0,14 доллара больше предыдущего показателя.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская нефть 23 января подешевела
Энергетика 24 января 10:31
Азербайджанская нефть 22 января подешевела
Энергетика 23 января 18:18
Азербайджанская нефть 21 января подорожала
Энергетика 22 января 09:59
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 14-18 января
Энергетика 19 января 14:18
Азербайджанская нефть 18 января подорожала
Энергетика 19 января 12:05
Азербайджанская нефть 17 января незначительно подешевела
Энергетика 18 января 10:21
Лента новостей
ЮНИСЕФ о заболеваниях детей до пяти лет в Азербайджане
Общество 11:10
Грузия будет принимать в свои тюрьмы международных преступников
Грузия 11:08
Китай и Сингапур создали механизм решения споров в рамках проекта "Один пояс - один путь"
Китай 10:55
Госдеп: Трамп полностью проинформирован о ходе переговоров с Россией по ДРСМД
США 10:44
Компания «Arar Petrol AŞ.» получила лицензию на разведку нефти и газа в Турции
Энергетика 10:42
Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле выросло до 364 человек
Другие страны 10:40
Индия призвала народ Венесуэлы решить разногласия, не прибегая к насилию
Другие страны 10:36
Казахстанский тенге продолжает укрепляться к доллару
Казахстан 10:32
Грузоперевозки по маршруту "Викинг" возрастут
Бизнес 10:27