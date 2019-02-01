Подписание Конвенции открывает возможности для добрососедского использования ресурсов на Каспии - посол (ФОТО)

1 февраля 2019 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря пятью прикаспийскими государствами открывает широкие перспективы для добрососедского использования имеющихся на Каспии ресурсов.

Об этом сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, во время мероприятия в Бакинском славянском университете, посвященном деятельности дипломатической службы России.

Посол назвал положительным факт достижения консенсуса в вопросе определения правового статуса Каспия.

«Огромное значение представляет экономическая составляющая на Каспии, и крайне важно рациональное использование всех этих возможностей. Однако все еще остается не решенным ряд вопросов между прикаспийскими странами. Например, до сих пор не до конца произведено размежевание морской границы между каспийскими странами, хотя за основу деления бассейна моря взят принцип срединной линии», - продолжил Бочарников.

Посол отметил, что отсутствие размежевания Каспия в основном связано с позицией Ирана, береговая линия которого изрезана, что в свою очередь осложняет проведение срединной линии.

Как сказал Бочарников, в этом вопросе позиция иранской стороны отличается от позиции других прикаспийских стран, поскольку Тегеран не доволен той частью моря, которая достанется ему по данному принципу.

Напомним, 12 августа в Актау прошла встреча глав России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана, на которой была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Кроме того, руководителями соответствующих структур прикаспийских государств были подписаны другие важные документы, вытекающие из этой Конвенции – Протокол о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью на Каспийском море, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море и Протокол о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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