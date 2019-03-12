«КазМунайГаз» и компания «ENI Исатай Б.В.» подписали соглашения по проекту «Абай»

12 марта 2019 11:05 (UTC+04:00)

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