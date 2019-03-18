БАКУ /Trend/ - Российская нефтяная компания "Лукойл" высоко оценивает инвестиционную среду в Азербайджане.

Об этом в понедельник во время встречи с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым в Баку сказал президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Во время встречи обсуждались долгосрочные связи между "Лукойл" и SOCAR, было высоко оценено участие "Лукойл" в реализуемых в Азербайджане проектах.

Алекперов сказал, что связи возглавляемой им компании с SOCAR имеют стратегическое значение. Президент "Лукойл" высоко оценил создание Азербайджанским государством благоприятных условий для вложения иностранными инвесторами инвестиций, выразил удовлетворенность сотрудничеством в различных направлениях.

Компания "Лукойл" действует в нефтегазовом секторе Азербайджана с 1994 года. Компания имеет 10-процентную долю в проектах "Шах-Дениз" и "Южно-Кавказский трубопровод". Помимо этого, компания участвует в розничном рынке топлива.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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