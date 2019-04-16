BP продлил контракт на бурение и инжиниринг в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Британская компания BP, которая является оператором проекта разработки блока нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря, объявила о продлении своего контракта на бурение и инжиниринг на сумму в 500 миллионов долларов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

Как сообщается, новый контракт был заключен с Turan Drilling & Engineering Company, которая является совместным предприятием KCA Deutag и SOCAR AQS.

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