Туркменистан предложил Южной Корее совместные энергетические проекты

17 апреля 2019 21:47 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил Республике Корея рассмотреть возможности реализации совместных энергетических проектов, сообщает Trend со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Данная инициатива прозвучала в среду в ходе переговоров с президентом этой страны Мун Чжэ Ином, прибывшим в туркменскую столицу с государственным визитом.

Ожидается, что в мае-июне текущего года состоятся соответствующие переговоры.

"Представители корейской делегации заявили о стремлении деловых кругов своей страны расширить присутствие на быстро развивающемся туркменском рынке",- пишет в своем комментарии ТДХ.

В этой связи было отмечено значение реализации проектов в данной области, в частности, по переработке нефти и газа, производству газохимической продукции, подготовке кадров для нефтехимического комплекса.

Ранее сообщалось, что корейские компании заметно представлены на местном рынке. Речь идет о реализации при их участии проектов по строительству завода по очистке природного газа на втором крупнейшем в мире газовом месторождении «Галкыныш», установки по производству бензина на нефтеперерабатывающем заводе в городе Туркменбаши и полимерного завода в посёлке Киянлы.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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