Азербайджан и зарубежные партнеры утвердили новый многомиллиардный проект (ФОТО)

19 апреля 2019 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Руководящий комитет по разработке месторождений Азери и Чираг и глубоководной части месторождения Гюнешли (АЧГ), в состав которого входит SOCAR, BP, Chevron, INPEX, Equinor, ExxonMobil, TPAO, ITOCHU и ONGC Videsh, утвердил проект «Центрально-Восточный Азери», который является очередным этапом разработки гигантского блока АЧГ в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщает Trend со ссылкой на BP.

Как сообщается, проект стоимостью шесть миллиардов долларов включает в себя создание новой морской платформы и оборудование, предназначенное для переработки до 100 тысячи баррелей нефти в день. Ожидается, что первая добыча в рамках проекта начнется в 2023 году и в рамках этого проекта будет произведено до 300 миллионов баррелей нефти в течение всего его срока.

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