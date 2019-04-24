Оглашены сроки завершения модернизации одного из заводов ПО "Азеркимья"

БАКУ /Trend/ - Во втором квартале 2020 года планируется завершить модернизацию завода "Полиэтилен-Пропилен" ПО "Азеркимья".

Об этом, как передает во вторник Trend, сказал заместитель генерального директора ПО "Азеркимья" Орхан Джафаров на конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - конъюнктура, реализация проектов, технические решения" в Баку.

Как отметил Джафаров, после реализации проекта, производство этилена со 100-105 тысяч тонн в год будет увеличено до 192 тысяч тонн в год, производство пропилена - с 50-55 тысяч до 187 тысяч тонн в год, а также будет увеличен срок эксплуатации завода на еще 20 лет.

"Основной целью модернизации является улучшение качества и увеличение объема производства, модернизация существующей установки EP-300 и продление срока ее эксплуатации, а также обеспечение SOCAR Polymer этиленом, пропиленом и другой продукцией высокого качества", - сказал он.

По словам Джафарова, на апрель 2019 года, общий прогресс по реализации проекта составляет 80,5 процента, инженерные работы выполнены на 99,8 процента, строительные работы - на 51 процент.

Отметим, что ПО "Азерикимья" перешло в подчинение SOCAR в 2010 году. В состав ПО входят завод "Этилен-Пропилен", состоящий из установок "ЭП-300", "Полимир-120", установки по производству изопропилового спирта, установки по производству пара и электроэнергии, а также Ремонтно-строительного управления.

22 апреля в Баку стартовал IV Международный форум SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия». Форум SOCAR является крупнейшим мероприятием в регионе в сфере нефти и газа.

В рамках форума сегодня проходит конференция "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - конъюнктура, реализация проектов, технические решения".

Ежегодно форум SOCAR посещает более 300 участников, среди которых представители крупнейших нефтегазовых компаний, НПЗ, торговых компаний, портов, терминалов, банков и аналитических агентств.

Участники мероприятия обсуждают возможные дисбалансы на глобальном рынке углеводородов в 2019 году, новые месторождения в регионе и их влияние на торговые потоки и экспортные маршруты, региональные газовые проекты, каспийскую и центральноазиатскую нефть в глобальном контексте, ключевые экспортные рынки для НПЗ региона и торговые потоки, обзор тенденций на глобальных рынках нефтехимических продуктов – ценовые тенденции, торговые потоки, технологии, развитие, закавказские железнодорожные маршруты до портов Грузии – текущее состояние и перспективы и другие вопросы.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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