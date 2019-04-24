В Азербайджане расширят продажу сжатого газа

БАКУ Trend/ - До конца года число пунктов по продаже сжатого природного газа (CNG) в Азербайджане планируется довести до 14.
Об этом, как передает Trend, сказал в среду журналистам вице-президент SOCAR по производству Давид Мамедов в рамках конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - конъюнктура, реализация проектов, технические решения" в Баку.
"В Азербайджане девять пунктов по продаже сжатого газа. Наша цель - довести количество пунктов до 14 до конца года", - сказал он.
По словам вице-президента, в 2020 году планируется построить два терминала - один в Баку, один за пределами города.
"На всех основных дорогах планируется построить еще шесть терминалов в северном, западном и южном направлениях", - сказал Мамедов.
Напомним, что к розничной продаже CNG SOCAR Petroleum приступила в начале июля прошлого года.
На CNG в стране, в частности, работают некоторые пассажирские автобусы. CNG производится на Зых-Говсанском терминале SOCAR Petroleum.
В настоящее время SOCAR является единственным в Азербайджане производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.
(Автор: Сара Исрафилбекова)
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