В Азербайджане расширят продажу сжатого газа

БАКУ Trend/ - До конца года число пунктов по продаже сжатого природного газа (CNG) в Азербайджане планируется довести до 14.

Об этом, как передает Trend, сказал в среду журналистам вице-президент SOCAR по производству Давид Мамедов в рамках конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - конъюнктура, реализация проектов, технические решения" в Баку.

"В Азербайджане девять пунктов по продаже сжатого газа. Наша цель - довести количество пунктов до 14 до конца года", - сказал он.

По словам вице-президента, в 2020 году планируется построить два терминала - один в Баку, один за пределами города.

"На всех основных дорогах планируется построить еще шесть терминалов в северном, западном и южном направлениях", - сказал Мамедов.

Напомним, что к розничной продаже CNG SOCAR Petroleum приступила в начале июля прошлого года.

На CNG в стране, в частности, работают некоторые пассажирские автобусы. CNG производится на Зых-Говсанском терминале SOCAR Petroleum.

В настоящее время SOCAR является единственным в Азербайджане производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.