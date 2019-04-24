Азербайджан за 3 месяца экспортировал около 8 тыс тонн LPG

24 апреля 2019 15:55 (UTC+04:00)

БАКУ Trend/ - В первом квартале 2019 года Азербайджан экспортировал около восьми тысяч тонн сжиженного газа (LPG) и около 200 тысяч тонн дизеля, произведенных на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева.

Об этом, как передает Trend, сказал в среду журналистам вице-президент SOCAR по производству Давид Мамедов в рамках конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - конъюнктура, реализация проектов, технические решения" в Баку.

По словам вице-президента, LPG в основном экспортируется в Грузию, Пакистан, Афганистан, Иран, а дизель - в Грузию.

Мамедов добавил, что бензин, в основном направлен на удовлетворение внутреннего рынка.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-марте 2019 года производство нефтепродуктов в стране составило около 1,2 миллиона тонн. В 2018 году этот показатель составлял 4,76 миллиона тонн нефтепродуктов.

В настоящее время проводится модернизация Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева, которая будет завершена в 2021 году. После модернизации эксплуатационный срок предприятия увеличится до 2040 года.

Стоимость модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева оценивается примерно в 2,2 миллиарда долларов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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