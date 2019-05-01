Названо имя нового президента Bahar Energy Operating Company

БАКУ /Trend/ - Норман Бенсон, занимавший должности старшего вице-президента и главного операционного директора американской Greenfields Petroleum Corporation и президента Bahar Energy Operating Company (BEOC), уходит с этих должностей с 1 мая 2019 года.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете американской компании Greenfields Petroleum Corporation, которая является оператором проекта разработки блока нефтегазовых месторождений «Бахар-Гум Дениз» в Азербайджане через свою дочернюю компанию Bahar Energy Limited (BEL).

Согласно информации компании, Бенсон в течение последних шести лет руководил производственной деятельностью компании.

Компания назначит Джона Харкинса вместо Бенсона в качестве главного операционного директора Greenfields Petroleum и президента BEOC в дополнение к его нынешним функциям в качестве президента и генерального директора Greenfields Petroleum, говорится в отчете.

Напомним, что контракт на разведку, реабилитацию, разработку и добычу на блоке морских месторождений «Бахар» и «Гум Дениз» был подписан азербайджанской госкомпанией SOCAR (20 процентов доли) и Bahar Energy (80 процентов доли) в 2009 году.

Месторождение «Бахар» разрабатывается с 1969 года и располагается в 40 километрах юго-восточнее Баку.

Отметим, что 100 процентов акций операционной компании Bahar Energy Limited принадлежат американской Greenfields Petroleum.

Нефтяное месторождение «Гум Дениз» расположено к югу от Абшеронского полуострова, в 21 километре к югу от Баку, между островом Гум и газовым месторождением «Бахар».

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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