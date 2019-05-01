Greenfields Petroleum объявляет о продлении выплат по старшим обеспеченным долговым обязательствам

БАКУ /Trend/ - Американская компания Greenfields Petroleum Corporation, являющаяся оператором блока «Бахар-Гум Дениз» в Азербайджане посредством своей дочерней компании Bahar Energy Limited (BEL), объявила о продлении выплат по старшим обеспеченным долговым обязательствам, сообщает в среду Trend со ссылкой на отчет компании.

[Старший долг – это долг, имеющий приоритет перед другими долговыми обязательствами, то есть долг, который в случае неплатежеспособности должника будет погашаться ранее других долгов].

Как сообщается, компания выполнила положения письма об отсрочке платежа со своим старшим кредитором Vitol Energy (Bermuda) Ltd., чтобы отложить платежи в сумме 8,3 миллиона долларов до 31 мая 2019 года.

Greenfields Petroleum ожидает, что отсрочки дадут компании достаточно времени для выполнения своих обязательств по тринадцатому изменению в кредитное соглашение между компанией и Vitol.

Напомним, что контракт на разведку, реабилитацию, разработку и добычу на блоке морских месторождений «Бахар» и «Гум Дениз» был подписан азербайджанской госкомпанией SOCAR (20 процентов доли) и Bahar Energy (80 процентов доли) в 2009 году.

Месторождение «Бахар» разрабатывается с 1969 года и располагается в 40 километрах юго-восточнее Баку.

Отметим, что 100 процентов акций операционной компании Bahar Energy Limited принадлежат американской Greenfields Petroleum.

Нефтяное месторождение «Гум Дениз» расположено к югу от Абшеронского полуострова, в 21 километре к югу от Баку, между островом Гум и газовым месторождением «Бахар».

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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