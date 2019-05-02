Казахстан назвал причины аварии на месторождении в Мангистауской области

БАКУ /Trend/ - В министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана озвучили результаты проверки в связи с аварией на месторождении Каламкас, сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство.

Согласно информации, в соответствии с действующим законодательством, министерством в лице Комитета индустриального развития и промышленной безопасности было проведено расследование аварии, произошедшей 13 марта на скважине месторождения Каламкас Мангистауской области.

В сформированную комиссию приказом Департамента комитета по Мангистауской области вошли как представители уполномоченных органов в области промышленной безопасности, так и представители самой компании-недропользователя, подрядной компании, которая занималась бурением скважины и представителя аварийно-спасательных служб.

По результатам проведённого расследования комиссия приняла и подписала акт расследования данной аварии, где была выявлена вина инженерной буровой компании «Си Бу» при бурении скважины, которая способствовала произошедшей на этой скважине аварии.

"Инженерами буровой компании "Си Бу" не были соблюдены требования нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности, касающейся эксплуатации исправного противовыбросового оборудования. Кроме этого, со стороны инженерно-буровой компании "Си Бу" не было обеспечено должного производственного контроля за безопасным ведением строительства в данной скважине, а также не обеспечено соответствие уровня знаний в области промышленной безопасности персонала компании", - заявил заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР Ныгмеджан Макажанов.

Таким образом, комиссия пришла к выводу, что основной технической причиной, приведшей к аварии, явилась разгерметизация работниками компании ТОО "Инженерно-буровая компания "Си БУ" противовыбросового оборудования на устье скважины во время ожидания затвердения цемента.

Напомним, что 13 марта в Мангистауской области на нефтегазовом месторождении Каламкас произошло возгорание очага газоводяной смеси.

Спустя сутки пожар не удалось локализовать из-за отсутствия подъездных путей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять все необходимые меры по локализации очага возгорания и ликвидации ЧП на месторождении Каламкас.

В общей сложности нанесенный аварией ущерб окружающей среде оценен в 98,7 миллиона тенге.

Кроме того, лицензия ТОО «Инженерно-буровая компания «Си Бу» Казахстана приостановлена по причине несоответствия документов.

Официальный курс на второе мая: $1-381.22 тенге.

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