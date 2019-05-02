Грузия закупает все больше электроэнергии

2 мая 2019 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В период за январь-апрель 2019 года импорт электроэнергии в Грузию составил около 612 миллионов киловатт-часов, сообщает Trend со ссылкой на apsny.gе.

Согласно информации, в течение первых четырех месяцев 2018 года импорт электроэнергии составил 504 миллиона киловатт-часов. Исходя из этого, годовой рост импорта составляет примерно 21 процент.

Согласно данным новостной службы, импорт в апреле составил 80 миллионов киловатт-часов, в то время как показатель апреля прошлого года составлял 11 миллионов киловатт-часов.

Начиная с 2017 года, основным поставщиком электроэнергии для Грузии является Азербайджан. Также небольшой объем импорта осуществляется из таких стран как Россия, Армения и Турция.

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