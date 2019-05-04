Оглашены объемы добычи нефти на одном из месторождений в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Валовая добыча сырой нефти на месторождении "Гум Дениз" в Азербайджане в четвертом квартале 2018 года составила 737 баррелей в день, увеличившись на семь процентов по сравнению с третьим кварталом 2018 года, благодаря успешным ремонтным работам.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете американской компании Greenfields Petroleum Corporation, которая является оператором проекта разработки блока нефтегазовых месторождений "Бахар-Гум Дениз" в Азербайджане, через свою дочернюю компанию Bahar Energy Limited (BEL).

В отчете отмечается, что в настоящее время на месторождении "Южный Гум Дениз" ведутся ремонтные работы на платформах 409 и 412 после поставки буровой установки в третьем квартале 2018 года.

"Bahar Energy Operating Company (BEOC), дочерняя компания BEL, планирует оснастить здесь шесть дополнительных скважин электрическими погружными насосами (ESP)", - говорится в отчете Greenfields Petroleum Corporation.

Как отмечается, на нефтяном месторождении "Гум Дени"з было проведено два успешных доработки и десять скважинных работ по очистке песка и оптимизации искусственного подъема. В конце квартала здесь были проведены четыре ремонтные работы, говорится в отчете.

Напомним, что контракт на разведку, реабилитацию, разработку и добычу на блоке морских месторождений "Бахар" и "Гум Дениз" был подписан азербайджанской госкомпанией SOCAR (20 процентов доли) и Bahar Energy (80 процентов доли) в 2009 году.

Месторождение "Бахар" разрабатывается с 1969 года и располагается в 40 километрах юго-восточнее Баку.

Отметим, что 100 процентов акций операционной компании Bahar Energy Limited принадлежат американской Greenfields Petroleum.

Нефтяное месторождение "Гум Дениз" расположено к югу от Абшеронского полуострова, в 21 километре к югу от Баку, между островом Гум и газовым месторождением "Бахар".

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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