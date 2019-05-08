В Азербайджане расширен состав Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности

БАКУ /Trend/ - Третьего мая 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ главы государства от пятого апреля 2017 года «О дополнительных мерах по повышению прозрачности и отчетности в добывающей промышленности», сообщает в среду Trend со ссылкой на Госнефтефонд.

В соответствии с указом, расширен состав Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности.

Так, наряду с исполнительным директором (председатель) Госнефтефонда, заместителями министров энергетики, налогов, финансов, экономики, экологии и природных ресурсов, зампредом Госкомитета по статистике в состав Комиссии включен замминистра труда и социальной защиты населения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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