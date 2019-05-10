Saipem продолжит свою работу в Азербайджане через Saipem Contracting Netherlands B.V.

БАКУ /Trend/ - Итальянская компания Saipem продолжает свою деятельность в Азербайджане посредством Saipem Contracting Netherlands B.V., сказали в пятницу Trend в компании.

«Компания Saipem находится в процессе завершения деятельности через филиал Saipem Asia SDN BHD в Азербайджане, который больше не вовлечен в бизнес-деятельность в стране. Хотели бы напомнить, что компания Saipem на данный момент находится в стране и продолжает свою деятельность в качестве азербайджанского филиала Saipem Contracting Netherlands B.V. и является главным подрядчиком в наиболее важных нефтегазовых проектах, реализуемых до сегодняшнего дня в Азербайджане», - сказали в Saipem.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.