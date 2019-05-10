Проект поставок газа из Азербайджана в страны Юго-Восточной Европы выходит на новый этап

БАКУ /Trend/ - Компания по реализации проекта Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP) должна быть создана в ближайшие месяцы, сказали Trend в среду в хорватской компании Plinacro, которая является одним из участников Группы управления проектом IAP.

"Plinacro, а также другие участники проекта IAP приняли участие в пятом заседании Консультативного совета по "Южному газовому коридору". Во время этой встречи также было проведено совещание Группы управления проектом IAP, на котором были согласованы более подробные детали создания компании IAP", - сказали в компании.

Компания IAP, владельцами которой будут национальные операторы систем передачи энергоресурсов стран, включенных в проект IAP, должна быть создана в последующие несколько месяцев, сказали в Plinacro.

Отметим, что трубопровод IAP в албанском городе Фиери планируется подключить к Трансадриатическому газопроводу (ТАР), который предназначен для поставок азербайджанского газа в Европу. Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в ряд государств Юго-Восточной Европы.

Трубопровод пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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