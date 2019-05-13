Посол: Азербайджан и Пакистан готовы сотрудничать в энергосекторе

13 мая 2019 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан изучают дальнейшие возможности сотрудничества в энергетическом секторе. Об этом, как передает в понедельник Trend, заявил посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде в интервью Pakistan Observer.

«У нас отличные двусторонние отношения, налажены стратегические связи. Мы поддерживаем друг друга в различных сферах. Что касается экономических отношений, мы пытаемся улучшить наши торговые связи и стремимся к их расширению в будущем. Объем двусторонней торговли увеличился на 25 процентов в 2018 году, и мы ожидаем, что он увеличится намного больше», - сказал Ализаде.

Далее посол добавил, что у Азербайджана и Пакистана имеется огромный потенциал в сфере торговли.

«В 2017 году мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики, и эта сфера, кончено, является самым важным направлением. В Пакистане имеется большой спрос в сфере энергетики, и, в частности, на поставку продуктов нефтегазовой отрасли, и мы изучаем дальнейшие возможности в энергетическом секторе. К счастью, Экономический координационный комитет разрешил Пакистанской государственной нефтяной компании заключать торговые соглашения с нефтяными компаниями в Азербайджане. Это окажет огромную помощь в будущем для роста товарооборота», - сказал Ализаде.

По словам посла, две страны также сотрудничают в сфере оборонного производства.

«В частности, Азербайджан покупает самолеты «Мушак» у Пакистана. Помимо этого, мы сотрудничаем и в области сельского хозяйства, и имеется интерес к произведенным в Пакистане фруктам и овощам, особенно к манго и картофелю. В свою очередь Азербайджан экспортирует в Пакистан продукцию химических предприятий, сухофрукты, консервированные соки и многие другие товары. Таким образом, двусторонняя торговля процветает», - добавил Ализаде.

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