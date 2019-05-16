Новый представитель BP по Грузии приступит к исполнению обязанностей в июле

16 мая 2019 16:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Менеджер по заканчиванию скважин в компании BP Энн Дэвис приступит к исполнению обязанностей как новый представитель компании в Грузии с июля текущего года, сказали в четверг Trend в BP Azerbaijan.

Кроме того, как говорится в сообщении BP Turkey, Джо Мерфи назначен новым представителем компании BP в Турции.

Как сообщается, в обязанности Мерфи будет вменена поддержка реализации стратегии BP при одновременном контроле над отношениями с правительством и внешними связями от имени всех предприятий BP в стране.

Кроме того, он продолжит выполнять свои текущие обязанности вице-президента проекта «Южный газовый коридор», который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Мерфи работал в Азербайджане, Египте, Вьетнаме, США, Катаре и Великобритании.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Visa запустит в Азербайджане систему токенизации
Бизнес 16:23
Азербайджан наладит экспорт стальных труб в Катар
Бизнес 16:05
В Азербайджане запустится система мгновенных платежей
Финансы 15:53
Чешский производитель систем охлаждения расширит деятельность в Азербайджане
Бизнес 15:40
Казахстан получит доступ к грузинским портам на Черном море
Бизнес 15:09
Узбекский город Хива станет столицей тюркского мира
Центральная Азия 14:18
Лента новостей
Visa запустит в Азербайджане систему токенизации
Бизнес 16:23
В Германии прошли испытания воздушного электротакси
В мире 16:19
Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате песни La bicicleta
В мире 16:11
Загадочный мир дикой флоры и фауны в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 16:07
ООО "Азтелеком" изменило срок оплаты за интернет
ИКТ 16:05
Азербайджан наладит экспорт стальных труб в Катар
Бизнес 16:05
В Азербайджане запустится система мгновенных платежей
Финансы 15:53
Google создал переводчик, имитирующий голос пользователя
В мире 15:52
Американская и узбекские компании разрабатывают проект нового газохимического комплекса
Энергетика 15:51