Новый представитель BP по Грузии приступит к исполнению обязанностей в июле

БАКУ/Trend/ - Менеджер по заканчиванию скважин в компании BP Энн Дэвис приступит к исполнению обязанностей как новый представитель компании в Грузии с июля текущего года, сказали в четверг Trend в BP Azerbaijan.

Кроме того, как говорится в сообщении BP Turkey, Джо Мерфи назначен новым представителем компании BP в Турции.

Как сообщается, в обязанности Мерфи будет вменена поддержка реализации стратегии BP при одновременном контроле над отношениями с правительством и внешними связями от имени всех предприятий BP в стране.

Кроме того, он продолжит выполнять свои текущие обязанности вице-президента проекта «Южный газовый коридор», который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Мерфи работал в Азербайджане, Египте, Вьетнаме, США, Катаре и Великобритании.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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