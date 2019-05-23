В Лондоне состоялся энергетический форум Азербайджан-Великобритания (ФОТО)

23 мая 2019 10:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Лондоне состоялось третье заседание совместной азербайджано-британской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, в ходе форума, под руководством специального представителя премьер-министра Великобритании по торговле с Азербайджаном баронессы Эммы Николсон и министра энергетики Парвиза Шахбазова, обсуждались вопросы, связанные с развитием нефтегазового сектора, реализацией совместных проектов, новыми возможностями двустороннего сотрудничества, а также с проделанной работой в области возобновляемых источников энергии и энергетической эффективности.
В своем выступлении министр Шахбазов рассказал о значении двустороннего сотрудничества и осуществления совместных энергетических проектов, в свете реализации «Контракта века», автором которого является общенациональный лидер Азербайджана.

«Плоды сотрудничества с Соединенным королевством, не ограничиваются капиталовложениями в нефтегазовый сектор Азербайджана размером более 25 миллиардов долларов. Наше успешное сотрудничество сыграло большую роль в деле признания на международной арене Азербайджана, в качестве надежного поставщика нефти и газа, гаранта энергетической безопасности и диверсификации поставок для многих стран мира», - сказал Шахбазов.
Министр дал высокую оценку роль компании British Petroleum (BP) в осуществлении энергетической стратегии Азербайджана. Министр отметил, что Азербайджан и Великобритания, благодаря продуманной и целеустремленной энергетической политике Президента Ильхама Алиева и участию компании BP, сегодня создают новую энергетическую карту мира, на основании взаимного доверия и взаимовыгодного сотрудничества. «Новые проекты обеспечивают продолжение нашего сотрудничества, как минимум, до середины текущего века», - добавил Шахбазов.
Было отмечено, что в числе приоритетов повестки двустороннего энергетического сотрудничества значатся такие проекты, как «Южный газовый коридор», новый этап разработки месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли», перспективный блок «D 230», «Мелководный Абшерон», «Шафаг-Асиман», а также совместная деятельность в области возобновляемых источников энергии. При этом, было отмечено, что опыт Великобритании в области использования возобновляемых источников энергии, таких как ветер, солнце и малые реки, может стать значительным вкладом в дело развития данного сектора в Азербайджане.
На форуме были представлены презентации при участии руководителя аппарата министерства энергетики Заура Мамедова, вице-президента SOCAR Рафиги Гусейнзаде, а также сотрудников британских компаний - SNC Lavalin-Atkins и BP.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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