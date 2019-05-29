Equinor хочет сотрудничать с Азербайджаном в сфере альтернативной энергетики

29 мая 2019 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Норвежская энергетическая компания Equinor (ex-Statoil) заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере альтернативной энергетики, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

На встрече с министром энергетики Парвизом Шахбазовом, вице-президент Equinor по разведке Торе Лозес выразил удовлетворенность участием в разработке таких месторождений Азербайджана, как “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ), “Карабах”, “Ашрафи”, “Дан улдузу”, “Айпара”.

Шахбазов, в свою очередь, высоко оценил деятельность Equinor в Азербайджане и сказал, что есть возможности для расширения сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии.

Министр дал информацию о секторе альтернативной энергетики, а также о мерах, предпринимаемых в стране для развития этой сферы.

Отметим, что Equinor осуществляет деятельность в Азербайджане с 1992 года.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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