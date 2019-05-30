Оглашены сроки начала добычи нефти и газа с крупных месторождений Азербайджана

30 мая 2019 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С месторождений "Карабах" и "Абшерон" планируется начать добычу нефти и газа в 2021-2022 годах.

Об этом, как передает Trend, сказал в четверг президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев на конференции Caspian Oil and Gas в Баку.

По его словам, в ближайшее время планируется начать буровые работы на месторождениях "Ашрафи, "Дан улдузу", "Айпара", "Шафаг-Асиман".

Говоря о месторождении "Булла Дениз", Абдуллаев отметил, что одной из основных целей является увеличение добычи газа и сохранение на стабильном уровне добычи нефти.

Отметим, что с 29 мая по 1 июня в Азербайджане проходит конференция "Caspian Oil and Gas".

На конференции участвуют руководители самого высокого уровня для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов каспийского региона и обеспечения энергетической безопасности.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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